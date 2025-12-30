超越傳統支付工具！人民幣2026年全面升級 邁入「數位存款貨幣」新時代
鉅亨網編譯陳韋廷
中國人民銀行近日發布《關於進一步強化數位人民幣管理服務體系及相關金融基礎建設的行動方案》，宣布自 2026 年 1 月 1 日起，數位人民幣將從「數位現金」正式升級為「數位存款貨幣」。
上述轉變不僅涉及名稱變更，更標誌著中國法定數位貨幣在法律屬性、運作機制、技術架構等領域的全面革新。
此次升級核心在於貨幣屬性的本質轉變。原數位現金定位為央行直接負債，等同電子化現金，不依賴商業銀行信用創造。而新規明確數字人民幣錢包餘額屬於商業銀行存款類負債，納入存款準備管理並享有存款保險保障，這代表數位人民幣正式融入「央行 - 商業銀行」雙層貨幣體系，成為現代信用貨幣體系的有機組成部分。
央行數位貨幣研究所所長穆長春解釋道：「這解決了數位現金可能引發的重大金融風險。」
當數位現金大規模替代銀行存款，將導致金融脫媒和貨幣乘數萎縮。新定位使數位人民幣既能發揮支付效率優勢，也維護了銀行體系信用創造功能，為貨幣政策傳導提供穩定管道。
在技術層面，數位人民幣建構「帳戶體系 + 幣串 + 智能合約」的混合架構。有別於純區塊鏈模式的數位現金，新體系以銀行帳戶為基礎，保留軟硬體錢包、雙離線支付等靈活形式，同時引進智慧合約實現可程式金融。
某國有大行技術負責人示範了典型應用場景，例如企業申請綠色貸款後，資金將透過智能合約鎖定，僅允許支付光伏設備採購款；政府發放的農業補貼則設定使用範圍，防止挪用。這種「條件支付」能力使數位人民幣超越傳統支付工具，成為服務實體經濟的數位金融基礎設施。
針對數位現金的匿名性風險，新方案建立涵蓋全生命週期的監管體系。透過「全局一本帳」資料架構，每筆交易均可追溯；商業銀行承擔客戶身分識別及反洗錢主體責任；央行設立專門管理機構實施規則制定與風險監控。
數位貨幣研究所副所長狄剛說：「我們建構了四層防護網。除基礎帳戶實名認證外，大額交易觸發人工覆核，可疑交易實時報送監管系統，跨境支付通過多邊央行數位貨幣橋實現合規自動校驗。這套機制在深圳、蘇州等地試驗中，成功攔截異常交易超 12 萬筆。」
應用場景已從零售支付拓展至經濟社會各領域。在蘇州工業園區，企業使用數位人民幣繳納電費可自動抵扣碳積分；雄安新區透過智慧合約實現拆除補償款分期發放；粵港澳大灣區跨境貿易結算中，數位人民幣佔比突破 95%。
政務領域同樣深度滲透。根據中國財政部數據顯示，中國已有 28 省透過數位人民幣發放惠民補貼，資金到帳時效從 3 天縮短至 10 分鐘。某市醫保局試行顯示，病患使用數位人民幣繳費可減少 60% 報銷材料提交。
面對私人數位貨幣衝擊、金融脫媒風險等全球性難題，數位人民幣透過制度創新給出中國答案，其雙層營運體系明確央行與商業銀行權責邊界，中心化與分散式技術融合兼顧效率與安全，存款貨幣定位維護銀行體系穩定。
中國央行副行長陸磊說：「這不僅是技術迭代，更是貨幣制度的系統性重塑。」
數位人民幣正從「現金型 1.0」向「存款貨幣型 2.0」跨越，透過可程式性服務綠色金融、普惠金融等國家戰略，為金融強國建構現代化貨幣基石。
