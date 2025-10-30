鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.(LOGI-US)EPS預估上修至5.31元，預估目標價為127.19元

search icon



Factset 最新調查：Logitech International S.A.(LOGI-US)EPS預估上修至5.31元，預估目標價為127.19元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.84元上修至5.31元，其中最高估值5.92元，最低估值4.51元，預估目標價為127.19元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.92(5.5)6.266.73
最低值4.51(4.3)4.735.2
平均值5.18(4.87)5.515.99
中位數5.31(4.84)5.66.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值48.82億51.43億54.54億
最低值46.85億48.49億50.38億
平均值47.95億50.11億52.61億
中位數47.89億50.34億52.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.623.782.233.874.13
營業收入52.52億54.81億45.39億42.98億45.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Logitech International S.A.(LOGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSLOGI

