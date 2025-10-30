鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.(LOGI-US)EPS預估上修至5.31元，預估目標價為127.19元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.84元上修至5.31元，其中最高估值5.92元，最低估值4.51元，預估目標價為127.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.92(5.5)
|6.26
|6.73
|最低值
|4.51(4.3)
|4.73
|5.2
|平均值
|5.18(4.87)
|5.51
|5.99
|中位數
|5.31(4.84)
|5.6
|6.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.82億
|51.43億
|54.54億
|最低值
|46.85億
|48.49億
|50.38億
|平均值
|47.95億
|50.11億
|52.61億
|中位數
|47.89億
|50.34億
|52.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.62
|3.78
|2.23
|3.87
|4.13
|營業收入
|52.52億
|54.81億
|45.39億
|42.98億
|45.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Logitech International S.A.(LOGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.LOGI-US的目標價調升至120元，幅度約6.71%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.(LOGI-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為104.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.LOGI-US的目標價調升至104元，幅度約3.48%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司(NOW-US)EPS預估上修至17.33元，預估目標價為1,158.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇