鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.(LOGI-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為104.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.4元上修至4.56元，其中最高估值5.04元，最低估值3.62元，預估目標價為104.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.04(4.96)
|5.49
|6.06
|最低值
|3.62(3.62)
|4.19
|4.52
|平均值
|4.44(4.33)
|5
|5.61
|中位數
|4.56(4.4)
|4.99
|5.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.54億
|52.24億
|55.06億
|最低值
|45.49億
|46.78億
|48.98億
|平均值
|46.86億
|49.09億
|51.40億
|中位數
|46.53億
|48.89億
|51.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.62
|3.78
|2.23
|3.87
|4.13
|營業收入
|52.52億
|54.81億
|45.39億
|42.98億
|45.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Logitech International S.A.(LOGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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