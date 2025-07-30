search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.(LOGI-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為104.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.4元上修至4.56元，其中最高估值5.04元，最低估值3.62元，預估目標價為104.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.04(4.96)5.496.06
最低值3.62(3.62)4.194.52
平均值4.44(4.33)55.61
中位數4.56(4.4)4.995.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值49.54億52.24億55.06億
最低值45.49億46.78億48.98億
平均值46.86億49.09億51.40億
中位數46.53億48.89億51.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.623.782.233.874.13
營業收入52.52億54.81億45.39億42.98億45.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Logitech International S.A.(LOGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLOGI

相關行情

台股首頁我要存股
Logitech International S.A.93.76-0.80%

延伸閱讀



Empty