鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.LOGI-US的目標價調升至104元，幅度約3.48%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)提出目標價估值：中位數由100.5元上修至104元，調升幅度3.48%。其中最高估值110元，最低估值78元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Logitech International S.A.評價：積極樂觀7位、保持中立11位、保守悲觀0位。
Logitech International S.A.今(30日)收盤價為93.76元。近5日股價下跌3.48%，標普指數上漲0.97%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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