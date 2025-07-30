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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.LOGI-US的目標價調升至104元，幅度約3.48%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)提出目標價估值：中位數由100.5元上修至104元，調升幅度3.48%。其中最高估值110元，最低估值78元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Logitech International S.A.評價：積極樂觀7位、保持中立11位、保守悲觀0位。

Logitech International S.A.今(30日)收盤價為93.76元。近5日股價下跌3.48%，標普指數上漲0.97%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LOGI市場預估目標價

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Logitech International S.A.93.76-0.80%

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