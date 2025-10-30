search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.44元上修至1.49元，其中最高估值1.52元，最低估值1.4元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.52(1.45)1.691.862.06
最低值1.4(1.4)1.551.652.06
平均值1.48(1.43)1.621.772.06
中位數1.49(1.44)1.631.782.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.93億17.93億19.03億19.97億
最低值16.49億17.15億17.84億19.97億
平均值16.77億17.61億18.42億19.97億
中位數16.86億17.69億18.43億19.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.960.970.400.640.92
營業收入19.11億9.11億12.82億15.31億15.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

