鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為51.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.44元上修至1.49元，其中最高估值1.52元，最低估值1.4元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.52(1.45)
|1.69
|1.86
|2.06
|最低值
|1.4(1.4)
|1.55
|1.65
|2.06
|平均值
|1.48(1.43)
|1.62
|1.77
|2.06
|中位數
|1.49(1.44)
|1.63
|1.78
|2.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.93億
|17.93億
|19.03億
|19.97億
|最低值
|16.49億
|17.15億
|17.84億
|19.97億
|平均值
|16.77億
|17.61億
|18.42億
|19.97億
|中位數
|16.86億
|17.69億
|18.43億
|19.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.96
|0.97
|0.40
|0.64
|0.92
|營業收入
|19.11億
|9.11億
|12.82億
|15.31億
|15.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
