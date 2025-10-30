鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions CorpZWS-US的目標價調升至51元，幅度約6.25%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至51元，調升幅度6.25%。其中最高估值54元，最低估值43元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Zurn Elkay Water Solutions Corp評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Zurn Elkay Water Solutions Corp今(30日)收盤價為47.98元。近5日股價上漲6.25%，標普指數上漲2.85%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
