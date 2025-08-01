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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions CorpZWS-US的目標價調升至46元，幅度約17.95%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)提出目標價估值：中位數由39元上修至46元，調升幅度17.95%。其中最高估值50元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Zurn Elkay Water Solutions Corp評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Zurn Elkay Water Solutions Corp今(1日)收盤價為44.16元。近5日股價上漲17.95%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZWS市場預估目標價

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Zurn Elkay Water Solutions Corp44.16+2.84%

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