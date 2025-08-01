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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.44元，其中最高估值1.45元，最低估值1.4元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.45(1.37)1.611.751.92
最低值1.4(1.3)1.51.651.92
平均值1.43(1.34)1.571.711.92
中位數1.44(1.36)1.581.721.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.72億17.61億18.61億19.36億
最低值16.49億17.15億17.84億19.36億
平均值16.61億17.40億18.17億19.36億
中位數16.61億17.40億18.11億19.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.960.970.400.640.92
營業收入19.11億9.11億12.82億15.31億15.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZWS

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Zurn Elkay Water Solutions Corp44.16+2.84%

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