鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為46.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.44元，其中最高估值1.45元，最低估值1.4元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.45(1.37)
|1.61
|1.75
|1.92
|最低值
|1.4(1.3)
|1.5
|1.65
|1.92
|平均值
|1.43(1.34)
|1.57
|1.71
|1.92
|中位數
|1.44(1.36)
|1.58
|1.72
|1.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.72億
|17.61億
|18.61億
|19.36億
|最低值
|16.49億
|17.15億
|17.84億
|19.36億
|平均值
|16.61億
|17.40億
|18.17億
|19.36億
|中位數
|16.61億
|17.40億
|18.11億
|19.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.96
|0.97
|0.40
|0.64
|0.92
|營業收入
|19.11億
|9.11億
|12.82億
|15.31億
|15.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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