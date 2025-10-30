鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為45.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元下修至2.34元，其中最高估值3.13元，最低估值0.68元，預估目標價為45.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.13(3.13)
|4.46
|4.9
|5.13
|最低值
|0.68(0.71)
|0.3
|1.64
|5.13
|平均值
|2.27(2.29)
|2.54
|3.18
|5.13
|中位數
|2.34(2.45)
|2.46
|3.16
|5.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|174.69億
|181.10億
|186.19億
|180.06億
|最低值
|172.28億
|172.81億
|174.07億
|180.06億
|平均值
|173.67億
|176.29億
|179.77億
|180.06億
|中位數
|173.73億
|176.55億
|178.95億
|180.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.02
|2.41
|3.49
|3.19
|2.40
|營業收入
|51.62億
|96.80億
|131.27億
|161.64億
|172.41億
詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
