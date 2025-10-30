鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為45.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元下修至2.34元，其中最高估值3.13元，最低估值0.68元，預估目標價為45.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.13(3.13)4.464.95.13
最低值0.68(0.71)0.31.645.13
平均值2.27(2.29)2.543.185.13
中位數2.34(2.45)2.463.165.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值174.69億181.10億186.19億180.06億
最低值172.28億172.81億174.07億180.06億
平均值173.67億176.29億179.77億180.06億
中位數173.73億176.55億178.95億180.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.022.413.493.192.40
營業收入51.62億96.80億131.27億161.64億172.41億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

