鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-1.3元，預估目標價為38.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.28元下修至-1.3元，其中最高估值-1.09元，最低估值-1.46元，預估目標價為38.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.09(-1.09)-0.150.560.6
最低值-1.46(-1.46)-1.61-1.02-0.54
平均值-1.27(-1.25)-0.76-0.24-0.17
中位數-1.3(-1.28)-0.64-0.22-0.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.79億65.04億68.81億69.57億
最低值60.96億62.27億63.67億64.40億
平均值61.47億63.72億66.34億67.32億
中位數61.56億63.73億66.06億67.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.8520.271.800.12-1.30
營業收入71.55億64.11億57.87億57.51億59.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

