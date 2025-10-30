鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-1.3元，預估目標價為38.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.28元下修至-1.3元，其中最高估值-1.09元，最低估值-1.46元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.09(-1.09)
|-0.15
|0.56
|0.6
|最低值
|-1.46(-1.46)
|-1.61
|-1.02
|-0.54
|平均值
|-1.27(-1.25)
|-0.76
|-0.24
|-0.17
|中位數
|-1.3(-1.28)
|-0.64
|-0.22
|-0.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.79億
|65.04億
|68.81億
|69.57億
|最低值
|60.96億
|62.27億
|63.67億
|64.40億
|平均值
|61.47億
|63.72億
|66.34億
|67.32億
|中位數
|61.56億
|63.73億
|66.06億
|67.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.85
|20.27
|1.80
|0.12
|-1.30
|營業收入
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
|59.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
