鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估上修至-1.21元，預估目標價為38.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.27元上修至-1.21元，其中最高估值-1.05元，最低估值-1.63元，預估目標價為38.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.05(-1.05)-0.480.37-0.25
最低值-1.63(-1.63)-1.73-1.26-0.54
平均值-1.3(-1.3)-0.87-0.5-0.41
中位數-1.21(-1.27)-0.85-0.69-0.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值62.20億64.57億68.23億68.74億
最低值60.90億62.27億63.67億64.40億
平均值61.43億63.52億65.97億66.67億
中位數61.50億63.65億65.88億66.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.8520.271.800.12-1.30
營業收入71.55億64.11億57.87億57.51億59.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFYBR

台股首頁我要存股
