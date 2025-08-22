鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-1.27元，預估目標價為38.50元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.24元下修至-1.27元，其中最高估值-1.05元，最低估值-1.63元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.05(-1.05)
|-0.48
|0.37
|-0.25
|最低值
|-1.63(-1.63)
|-1.73
|-1.26
|-0.54
|平均值
|-1.3(-1.3)
|-0.87
|-0.5
|-0.41
|中位數
|-1.27(-1.24)
|-0.85
|-0.69
|-0.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.20億
|64.57億
|68.23億
|68.74億
|最低值
|60.90億
|62.27億
|63.67億
|64.40億
|平均值
|61.43億
|63.52億
|65.97億
|66.67億
|中位數
|61.51億
|63.65億
|65.88億
|66.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.85
|20.27
|1.80
|0.12
|-1.30
|營業收入
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
|59.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
