鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-9.38元，預估目標價為251.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對波音(BA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-7.05元下修至-9.38元，其中最高估值-6.45元，最低估值-9.84元，預估目標價為251.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-6.45(-4.74)
|4.5
|9.65
|12.2
|最低值
|-9.84(-8.44)
|1.35
|3.75
|8.21
|平均值
|-8.71(-6.9)
|3.14
|6.3
|9.31
|中位數
|-9.38(-7.05)
|3.36
|6.41
|8.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|894.34億
|1,024.20億
|1,169.29億
|1,214.98億
|最低值
|841.04億
|920.79億
|1,022.23億
|1,113.12億
|平均值
|872.20億
|970.21億
|1,088.94億
|1,190.03億
|中位數
|876.70億
|965.78億
|1,092.67億
|1,208.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-20.88
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|營業收入
|581.61億
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
