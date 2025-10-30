search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-9.38元，預估目標價為251.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對波音(BA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-7.05元下修至-9.38元，其中最高估值-6.45元，最低估值-9.84元，預估目標價為251.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-6.45(-4.74)4.59.6512.2
最低值-9.84(-8.44)1.353.758.21
平均值-8.71(-6.9)3.146.39.31
中位數-9.38(-7.05)3.366.418.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值894.34億1,024.20億1,169.29億1,214.98億
最低值841.04億920.79億1,022.23億1,113.12億
平均值872.20億970.21億1,088.94億1,190.03億
中位數876.70億965.78億1,092.67億1,208.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-20.88-7.15-8.30-3.67-18.36
營業收入581.61億622.86億666.07億777.94億665.18億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

