鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調降至199元，幅度約19.11%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由246元下修至199元，調降幅度19.11%。其中最高估值215元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀2位。
艾利科技今(31日)收盤價為203.57元。近5日股價上漲19.11%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技(ALGN-US)EPS預估上修至10.25元，預估目標價為246.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADR(NVO-US)EPS預估下修至3.86元，預估目標價為77.83元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為52.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至6.23元，預估目標價為78.00元
下一篇