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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調降至199元，幅度約19.11%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由246元下修至199元，調降幅度19.11%。其中最高估值215元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀2位。

艾利科技今(31日)收盤價為203.57元。近5日股價上漲19.11%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALGN市場預估目標價

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