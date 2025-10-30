鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源(BE-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為122.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對布魯姆能源(BE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.51元下修至0.5元，其中最高估值0.7元，最低估值0.08元，預估目標價為122.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.7(0.76)1.74.956.61
最低值0.08(0.08)0.470.871.21
平均值0.49(0.5)0.952.533.99
中位數0.5(0.51)0.832.124.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.67億31.57億58.52億98.58億
最低值17.18億18.96億25.39億33.93億
平均值18.63億23.48億39.97億57.61億
中位數18.69億23.23億34.93億51.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.14-0.95-1.62-1.42-0.13
營業收入7.94億9.72億11.99億13.33億14.74億

詳細資訊請看美股內頁：
布魯姆能源(BE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

