德微Q3轉盈EPS 1.06元 Nexperia轉單效益將發酵

IDM 業者德微 (3675-TW) 今 (30) 日公布第三季財報，受惠客戶需求穩健，加上第三季營收 6.85 億元，季成長 6.6%，毛利率 32%，營益率 8.1%，稅後淨利 0.59 億元，每股稅後盈餘 1.06 元，較上一季每股虧 0.89 元，由虧轉盈。

德微科技董事長張恩傑。(鉅亨網資料照)

德微指出，過去三年，全球分離元件市場在電子消費疲軟與電動車庫存堆積的陰霾下步履沉重，然而寒冬終有盡頭，公司預期，最晚於明年第一季，公司業績與獲利之谷底將現，回暖的曙光正在地平線上綻放；春燕報喜的日子，已悄然飛臨。

針對近期 Nexperia (安世半導體) 轉單效應，德微指出，該效應有可能並非立竿見影，但實際上之影響卻正悄然發酵，全球供應鏈版圖正逐步重新洗牌，雖然車用與歐美系客戶認證流程嚴謹，驗證周期短則半年、長達兩年，但也為公司奠定長期合作基礎之契機。

德微看好，此次變局讓公司得以敲開過往難以觸及之國際車用與專業產業供應鏈之大門，隨著合作洽談與認證進度推進，預期未來二至三個季度內，這股潛在轉單效益將逐步浮現，並可能轉化為穩固而長遠之策略夥伴關係。

Nexperia 事件再次讓全球客戶體認到「供應鏈分散」之重要性。德微與旗下晶圓製造及自有封裝廠皆深耕台灣，供應穩定，可望可成為國際大廠願意配合且信賴之夥伴，「台灣製造」的優勢，不僅在新訂單談判中展現出無可取代之穩定供應力，更讓德微在全球供應鏈重組浪潮中，站上了戰略地位的重要據點。

面對 AI 時代的浪潮，德微轉投資之亞昕科技早在兩年前便前瞻布局，投入 800V 之 AI 電源節能晶片的研發與應用。如今成果已然顯現，該系列產品營收佔亞昕整體比重超過四分之一，營收與獲利同步上升，顯示公司成長動能正穩健加速，突顯德微從傳統功率元件跨入 AI 電源與節能晶片之世代，開啟下一段成長曲線。