鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-30 09:53

‌



PC 品牌華碩 (2357-TW) 於臺北市關渡宮藥師殿導入「靈光 e 現」智慧點燈系統，盼民眾能以更便利、貼心的方式，為家中長輩增福延壽，展現科技與信仰薈萃的人文情懷。

華碩攜手關渡宮 結合LED數位輪播燈牆打造智慧點燈系統。(圖：華碩提供)

華碩指出，一直以來，點燈儀式被民眾視為傳遞心願的重要象徵與管道，但隨著人口增加與空間限制，旺季期間常因傳統祈福燈柱不夠，無法滿足更多信眾需求，而這也促成華碩與關渡宮合作的契機。

‌



由於宗教場域運作極具獨特性，無法直接複製套用一般商業模式，須在保持儀式莊嚴的前提下，提供真正實用的技術支援；為此，華碩團隊歷經多次現場訪察，深入理解廟方日常作業流程，從同理心出發，以量身打造出最適切的數位解決方案。

華碩「靈光 e 現」智慧點燈系統結合 LED 數位輪播燈牆與一站式管理平台，除突破燈位限制，能自動完成上燈與謝燈流程，一鍵生成報表，大幅減輕廟務人員行政負擔；神龕空間也不會再被大量燈柱佔據，影響參拜動線，整體環境更顯莊嚴肅穆，即使是身處異地的信徒，也能透過線上點燈即時參與，向神明許下虔誠心願。