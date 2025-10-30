鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至220元，幅度約5.77%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)提出目標價估值：中位數由208元上修至220元，調升幅度5.77%。其中最高估值306元，最低估值175元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予FTAI Aviation Ltd - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。
FTAI Aviation Ltd - Class A今(30日)收盤價為173.59元。近5日股價上漲5.77%，標普指數上漲2.31%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
