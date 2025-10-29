鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為166.50元

search icon



Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為166.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.79元上修至8.1元，其中最高估值8.3元，最低估值7.53元，預估目標價為166.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.3(8.57)12.7215.86
最低值7.53(7.52)8.029.91
平均值8(7.86)10.8712.62
中位數8.1(7.79)10.9212.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值329.37億363.17億384.99億
最低值320.89億326.50億347.99億
平均值326.06億343.63億363.69億
中位數326.65億343.28億364.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.3623.1628.7918.008.46
營業收入201.40億364.84億415.12億347.14億307.34億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

