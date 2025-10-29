鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為166.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.79元上修至8.1元，其中最高估值8.3元，最低估值7.53元，預估目標價為166.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.3(8.57)
|12.72
|15.86
|最低值
|7.53(7.52)
|8.02
|9.91
|平均值
|8(7.86)
|10.87
|12.62
|中位數
|8.1(7.79)
|10.92
|12.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|329.37億
|363.17億
|384.99億
|最低值
|320.89億
|326.50億
|347.99億
|平均值
|326.06億
|343.63億
|363.69億
|中位數
|326.65億
|343.28億
|364.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|營業收入
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
