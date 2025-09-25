鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至8.02元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.29元下修至8.02元，其中最高估值8.53元，最低估值7.67元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.53(8.53)
|13.02
|15.05
|18.33
|最低值
|7.67(7.67)
|8.02
|9.91
|18.33
|平均值
|8.06(8.18)
|10.72
|12.32
|18.33
|中位數
|8.02(8.29)
|10.82
|12.47
|18.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|329.70億
|355.39億
|375.22億
|403.01億
|最低值
|319.13億
|326.63億
|343.89億
|403.01億
|平均值
|325.10億
|342.18億
|362.49億
|403.01億
|中位數
|326.72億
|343.28億
|365.90億
|403.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|營業收入
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可NUE-US的目標價調升至160元，幅度約3.23%
- 巴菲特買聯合健康 華爾街猜開拓重工 為何股神選擇更聰明？
- 巴菲特神秘持倉揭曉 聯合健康盤後飆超8%
- 波克夏Q2持續減碼蘋果、美銀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇