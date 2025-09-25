search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至8.02元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.29元下修至8.02元，其中最高估值8.53元，最低估值7.67元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.53(8.53)13.0215.0518.33
最低值7.67(7.67)8.029.9118.33
平均值8.06(8.18)10.7212.3218.33
中位數8.02(8.29)10.8212.4718.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值329.70億355.39億375.22億403.01億
最低值319.13億326.63億343.89億403.01億
平均值325.10億342.18億362.49億403.01億
中位數326.72億343.28億365.90億403.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.3623.1628.7918.008.46
營業收入201.40億364.84億415.12億347.14億307.34億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

