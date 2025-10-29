search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈特福德金融服務集團(HIG-US)EPS預估上修至12.14元，預估目標價為141.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對哈特福德金融服務集團(HIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.93元上修至12.14元，其中最高估值12.91元，最低估值11.61元，預估目標價為141.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.91(12.15)14.1415.98
最低值11.61(11.61)12.4613.42
平均值12.2(11.9)13.1814.33
中位數12.14(11.93)13.114.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值283.67億304.20億322.88億
最低值279.92億292.82億303.74億
平均值281.88億299.05億313.47億
中位數282.17億300.47億314.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.766.625.447.9710.35
營業收入205.23億223.90億223.62億245.27億265.35億

詳細資訊請看美股內頁：
哈特福德金融服務集團(HIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

