鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈特福德金融服務集團(HIG-US)EPS預估上修至12.14元，預估目標價為141.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對哈特福德金融服務集團(HIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.93元上修至12.14元，其中最高估值12.91元，最低估值11.61元，預估目標價為141.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.91(12.15)
|14.14
|15.98
|最低值
|11.61(11.61)
|12.46
|13.42
|平均值
|12.2(11.9)
|13.18
|14.33
|中位數
|12.14(11.93)
|13.1
|14.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|283.67億
|304.20億
|322.88億
|最低值
|279.92億
|292.82億
|303.74億
|平均值
|281.88億
|299.05億
|313.47億
|中位數
|282.17億
|300.47億
|314.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.76
|6.62
|5.44
|7.97
|10.35
|營業收入
|205.23億
|223.90億
|223.62億
|245.27億
|265.35億
詳細資訊請看美股內頁：
哈特福德金融服務集團(HIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈特福德金融服務集團(HIG-US)EPS預估上修至11.2元，預估目標價為138.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為166.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至29.85元，預估目標價為275.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為26.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇