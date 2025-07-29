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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈特福德金融服務集團(HIG-US)EPS預估上修至11.2元，預估目標價為138.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對哈特福德金融服務集團(HIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11元上修至11.2元，其中最高估值11.95元，最低估值10.66元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.95(11.91)13.8615.31
最低值10.66(10.54)12.3813.34
平均值11.24(11.07)12.9514.22
中位數11.2(11)12.914.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值284.06億304.55億322.15億
最低值280.59億294.93億265.50億
平均值282.52億300.04億305.22億
中位數282.94億299.78億310.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.766.625.447.9710.35
營業收入205.23億223.90億223.62億245.27億265.35億

詳細資訊請看美股內頁：
哈特福德金融服務集團(HIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHIG

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