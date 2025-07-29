鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈特福德金融服務集團(HIG-US)EPS預估上修至11.2元，預估目標價為138.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對哈特福德金融服務集團(HIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11元上修至11.2元，其中最高估值11.95元，最低估值10.66元，預估目標價為138.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.95(11.91)
|13.86
|15.31
|最低值
|10.66(10.54)
|12.38
|13.34
|平均值
|11.24(11.07)
|12.95
|14.22
|中位數
|11.2(11)
|12.9
|14.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|284.06億
|304.55億
|322.15億
|最低值
|280.59億
|294.93億
|265.50億
|平均值
|282.52億
|300.04億
|305.22億
|中位數
|282.94億
|299.78億
|310.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.76
|6.62
|5.44
|7.97
|10.35
|營業收入
|205.23億
|223.90億
|223.62億
|245.27億
|265.35億
詳細資訊請看美股內頁：
哈特福德金融服務集團(HIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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