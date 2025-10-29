鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技ZBRA-US的目標價調降至365元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)提出目標價估值：中位數由377.5元下修至365元，調降幅度3.31%。其中最高估值421元，最低估值309元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予斑馬科技評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀0位。
斑馬科技今(29日)收盤價為274.31元。近5日股價下跌3.31%，標普指數上漲2.31%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
