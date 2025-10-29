鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.46元上修至5.07元，其中最高估值6.56元，最低估值4.03元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.56(5.31)
|10.02
|14.1
|17.81
|最低值
|4.03(3.58)
|3.62
|4.62
|7.01
|平均值
|5.01(4.51)
|6.71
|8.38
|10.6
|中位數
|5.07(4.46)
|6.52
|8.45
|10.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.97億
|36.49億
|43.14億
|49.09億
|最低值
|27.57億
|28.17億
|31.01億
|36.38億
|平均值
|28.36億
|33.09億
|36.23億
|40.46億
|中位數
|28.52億
|33.15億
|35.96億
|40.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.16
|0.92
|1.56
|2.47
|3.29
|營業收入
|10.46億
|11.34億
|14.89億
|18.87億
|23.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
