search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.46元上修至5.07元，其中最高估值6.56元，最低估值4.03元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.56(5.31)10.0214.117.81
最低值4.03(3.58)3.624.627.01
平均值5.01(4.51)6.718.3810.6
中位數5.07(4.46)6.528.4510.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.97億36.49億43.14億49.09億
最低值27.57億28.17億31.01億36.38億
平均值28.36億33.09億36.23億40.46億
中位數28.52億33.15億35.96億40.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.160.921.562.473.29
營業收入10.46億11.34億14.89億18.87億23.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNBIX

相關行情

台股首頁我要存股
Neurocrine生物科學147.38-1.05%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty