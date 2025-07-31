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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為168.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.87元上修至4.25元，其中最高估值5.31元，最低估值3.17元，預估目標價為168.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.31(4.69)8.2911.4413.3
最低值3.17(2.94)4.193.596.17
平均值4.23(3.87)6.38.119.95
中位數4.25(3.87)6.548.799.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.24億34.07億39.52億42.61億
最低值26.42億28.17億31.01億35.30億
平均值27.58億31.77億35.41億38.91億
中位數27.84億31.90億35.00億38.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.160.921.562.473.29
營業收入10.46億11.34億14.89億18.87億23.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNBIX

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