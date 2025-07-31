鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為168.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.87元上修至4.25元，其中最高估值5.31元，最低估值3.17元，預估目標價為168.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.31(4.69)
|8.29
|11.44
|13.3
|最低值
|3.17(2.94)
|4.19
|3.59
|6.17
|平均值
|4.23(3.87)
|6.3
|8.11
|9.95
|中位數
|4.25(3.87)
|6.54
|8.79
|9.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.24億
|34.07億
|39.52億
|42.61億
|最低值
|26.42億
|28.17億
|31.01億
|35.30億
|平均值
|27.58億
|31.77億
|35.41億
|38.91億
|中位數
|27.84億
|31.90億
|35.00億
|38.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.16
|0.92
|1.56
|2.47
|3.29
|營業收入
|10.46億
|11.34億
|14.89億
|18.87億
|23.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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