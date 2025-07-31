鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學NBIX-US的目標價調升至169元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)提出目標價估值：中位數由164元上修至169元，調升幅度3.05%。其中最高估值200元，最低估值124元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Neurocrine生物科學評價：積極樂觀25位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Neurocrine生物科學今(31日)收盤價為131.855元。近5日股價上漲3.05%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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