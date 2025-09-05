鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至4.47元，預估目標價為170.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.39元上修至4.47元，其中最高估值5.31元，最低估值3.58元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.31(5.31)
|8.51
|14.97
|18.71
|最低值
|3.58(3.58)
|4.16
|3.44
|5.78
|平均值
|4.44(4.43)
|6.49
|8.32
|10.53
|中位數
|4.47(4.39)
|6.6
|8.67
|10.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.72億
|34.07億
|42.65億
|48.60億
|最低值
|27.14億
|28.17億
|31.01億
|36.38億
|平均值
|27.89億
|32.01億
|35.62億
|39.64億
|中位數
|27.94億
|32.18億
|35.01億
|40.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.16
|0.92
|1.56
|2.47
|3.29
|營業收入
|10.46億
|11.34億
|14.89億
|18.87億
|23.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
