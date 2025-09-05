鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至4.47元，預估目標價為170.00元

search icon



Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至4.47元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.39元上修至4.47元，其中最高估值5.31元，最低估值3.58元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.31(5.31)8.5114.9718.71
最低值3.58(3.58)4.163.445.78
平均值4.44(4.43)6.498.3210.53
中位數4.47(4.39)6.68.6710.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.72億34.07億42.65億48.60億
最低值27.14億28.17億31.01億36.38億
平均值27.89億32.01億35.62億39.64億
中位數27.94億32.18億35.01億40.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.160.921.562.473.29
營業收入10.46億11.34億14.89億18.87億23.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSNBIX

