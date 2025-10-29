鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估上修至8.89元，預估目標價為105.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.69元上修至8.89元，其中最高估值9.39元，最低估值7.9元，預估目標價為105.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.39(9.01)10.2511.09
最低值7.9(7.9)8.58.79
平均值8.82(8.62)9.39.99
中位數8.89(8.69)9.279.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值196.54億201.89億214.44億
最低值168.92億172.75億181.50億
平均值180.38億187.53億198.85億
中位數173.57億183.99億197.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.325.233.8011.6211.19
營業收入83.79億88.84億94.99億133.56億168.60億

詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

