鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估上修至8.89元，預估目標價為105.50元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.69元上修至8.89元，其中最高估值9.39元，最低估值7.9元，預估目標價為105.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.39(9.01)
|10.25
|11.09
|最低值
|7.9(7.9)
|8.5
|8.79
|平均值
|8.82(8.62)
|9.3
|9.99
|中位數
|8.89(8.69)
|9.27
|9.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|196.54億
|201.89億
|214.44億
|最低值
|168.92億
|172.75億
|181.50億
|平均值
|180.38億
|187.53億
|198.85億
|中位數
|173.57億
|183.99億
|197.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.32
|5.23
|3.80
|11.62
|11.19
|營業收入
|83.79億
|88.84億
|94.99億
|133.56億
|168.60億
詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
