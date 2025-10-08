鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估上修至8.52元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.3元上修至8.52元，其中最高估值9元，最低估值7.9元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9(9)
|10.25
|11.09
|最低值
|7.9(7.68)
|8.5
|8.76
|平均值
|8.47(8.33)
|9.26
|9.99
|中位數
|8.52(8.3)
|9.18
|9.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|195.32億
|201.89億
|214.44億
|最低值
|170.18億
|178.13億
|187.13億
|平均值
|179.13億
|188.26億
|200.71億
|中位數
|173.28億
|185.14億
|201.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.32
|5.23
|3.80
|11.62
|11.19
|營業收入
|83.79億
|88.84億
|94.99億
|133.56億
|168.60億
詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
