鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估上修至8.52元，預估目標價為110.00元

鉅亨速報

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.3元上修至8.52元，其中最高估值9元，最低估值7.9元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9(9)10.2511.09
最低值7.9(7.68)8.58.76
平均值8.47(8.33)9.269.99
中位數8.52(8.3)9.189.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值195.32億201.89億214.44億
最低值170.18億178.13億187.13億
平均值179.13億188.26億200.71億
中位數173.28億185.14億201.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.325.233.8011.6211.19
營業收入83.79億88.84億94.99億133.56億168.60億

詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

