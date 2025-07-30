鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為110.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.7元上修至7.95元，其中最高估值8.5元，最低估值7.38元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.5(8.5)
|10.15
|10.18
|最低值
|7.38(7.38)
|8.63
|9.3
|平均值
|7.9(7.78)
|9.15
|9.71
|中位數
|7.95(7.7)
|9.2
|9.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|189.53億
|196.51億
|211.88億
|最低值
|169.70億
|178.13億
|186.35億
|平均值
|177.11億
|186.74億
|199.13億
|中位數
|172.65億
|184.82億
|204.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.32
|5.23
|3.80
|11.62
|11.19
|營業收入
|83.79億
|88.84億
|94.99億
|133.56億
|168.60億
詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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