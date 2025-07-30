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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.7元上修至7.95元，其中最高估值8.5元，最低估值7.38元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.5(8.5)10.1510.18
最低值7.38(7.38)8.639.3
平均值7.9(7.78)9.159.71
中位數7.95(7.7)9.29.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值189.53億196.51億211.88億
最低值169.70億178.13億186.35億
平均值177.11億186.74億199.13億
中位數172.65億184.82億204.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.325.233.8011.6211.19
營業收入83.79億88.84億94.99億133.56億168.60億

詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACGL

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