華科集團旗下PCB廠1-3季EPS由精成科5.02元奪冠

華科集團旗下各 PCB 相關事業今 (29) 日公布財報，其中並由精成科 (6191-TW)1-3 季稅後純益 23.82 億元，每股純益 5.02 元奪冠，居次的爲瀚宇博 (5469-TW) 每股純益 4.93 元，而居末的則是軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 的每股稅後虧損 2.86 元。

華科集團董事長焦佑衡。(鉅亨網記者張欽發攝)

轉型中的嘉聯益雖持續第 11 季虧損，但也成為華科集團在廠房資源上的有力提供者，包括已出租昆山廠部分廠房精星 (8183-TW) 進行 SMT 線的擴充 4 條，另外，嘉聯益並增加供其在桃科廠的廠房空間供轉向 AI 板生產的瀚宇博德使用，累計瀚宇博德向嘉聯益租用桃科廠的廠房面積逾 1 萬 0278 坪。瀚宇博德向嘉聯益租用桃科廠廠房面積占此一廠房面積 2.83 萬坪的 36.3%

同時，生產 EV 車電源管理系統 (BMS) 的精星科技 (8183-TW)，也在終止在蘇州新廠新建案後，改向集團下嘉聯益昆山廠部分廠房，增設 SMT 生產線，目前進行廠內的改裝中，預計最快在今年 12 月上線生產。精星先前因生產需求在安徽蕪湖使用的一區廠房，也是來自向華科集團旗下的精成科租用。

目前任華科集團精成科及精星董事長的焦估衡先前則指出，目前集團內的兩大目標在於管理階層的傳承，二爲各廠區資源的合理配置並且整合運用，目前集團涵蓋運用的廠區高達 60 餘處，現階段以集中整合管理及相互支援運用爲主。

華科集團旗下各 PCB 相關事業 1-3 季的財報，精成科技 1-3 季稅後純益 23.82 億元 ，年增 1.44%，每股純益 5.02 元。瀚宇博 1-3 季稅後純益 23.8 億元，年增 6.51%，每股純益 4.93 元。精星 2025 年 1-9 月營收 51.4 億元，毛利率 12.69%，年減 1.86 個百分點，2025 年 1-9 月稅後純益 1.16 億元，年減 45.76%，每股純益 0.96 元。