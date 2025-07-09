精成科Q2營收創新高 單月都站穩30億元大關

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-09 18:47

‌



華科 PSA 集團旗下 EMS 及 PCB 廠精成科 (6191-TW) 在完成收購日商 PCB 廠 Lincstech 的 100% 股權，4 月 8 日起納入營收，也使第二季單月營收都站穩 30 億元之上，精成科今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收 31.26 億元，創同期新高，月減 7.59%，年增 62.31%；第二季營收 96.6 億元，季增 87.08%，年增 70.02%。

精成科董事長焦佑衡。(鉅亨網記者張欽發攝)

精成科 2025 年 1-6 月營收 148.23 億元，年增 37.17%。

‌



精成科在完成收購日商 PCB 廠 Lincstech 的 100% 股權，有肋於營收擺脫連 3 年衰退，

精成科擬發行 2.5 萬張現增股且發行 10 億元無擔保可轉換公債 (CB)，爲今年以來 PCB 廠最大規模的市場籌資案，市場估計這兩筆籌資案合計募集金額逾 30 億元。精成科公布現增案與去年配息每股約 3.01 元，同步在 7 月 18 日除權及除息交易。

精成科尚未公布本次現增股發行價格，但市場則估計現增價將在每股 80 元之上，預估本次現增案至少自市場募集取得逾 20 億元。

精成科 2025 年第一季營收 51.63 億元，毛利率 20.21%，季減 3.53 個百分點，年減 6.93 個百分點，稅後純益 7.41 億元，季增 49.4%，年增 27.11%，每股純益 1.57 元。負債比爲 50.53%。

PSA 華科事業群的 PCB 及 EMS 廠精成科 2024 年稅後純益 28.45 億元，每股稅後純益爲 6.01 元，精成科技股東會決議去年配息 3 .01 元，配息爲 PSA 事業群 PCB 及 EMS 廠最佳。除在兩岸之外，精成科技日本子公司轉投資在馬來西亞、新加坡的 PCB 及 SMT 業務仍有發展空間。

精成科收購日商 Lincstech 的 100% 股權，並已納入營運，爲 PSA 華科事業群的精成科技以來繼收購日本 ELNA 後，再度出手收購日本 PCB 生產廠。精成科董事長焦佑衡指出，收購 Lincstech 的效益在跨足高階 PCB 應用、強化 AI 伺服器與半導體領域，也同時藉此將業務觸角伸向包括軌道、航太及醫療等新領域。