從「政策補貼」到「企業補貼」！長安、奇瑞、蔚小理齊推購置稅補貼 瞄準政策過渡期訂單

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-30 12:20

長安、奇瑞、蔚小理齊推購置稅補貼 瞄準政策過渡期訂單（圖：Shutterstock）

《中國商報》報導，在政策過渡期內，部分消費者擔憂購車成本上升，車廠因此率先「接棒」穩訂單。

長安汽車周二 (28 日) 宣布，為今年 11 月底前鎖單用戶提供購置稅補貼，涵蓋符合 2026 年技術要求的產品，極氪也為煥新極氪 001 和極氪 7X 推出「安心等車保障計劃」，包括氪置汽車兜底和積分獎勵。

小米、蔚來、理想等車廠也同步跟進，針對跨年交付車輛，透過差額補貼券、尾款現金減免等形式，彌補用戶因政策產生的費用差額，最高補貼達 1.5 萬元 (人民幣，下同)。

奧優國際董事長張玥分析，車廠補貼短期內將刺激銷量，緩解政策過渡期的訂單波動，部分觀望消費者或趁窗口期提前購車。

蘇商銀行特約研究員付一夫指出，補貼不僅抵銷價格波動，更加劇市場競爭，倒逼車廠改善產品配置與服務，加速產業洗牌，資源將向技術實力強的企業集中。

目前，中國新能源汽車市場維持強勁成長，本月前 19 天新能源乘用車零售 63.2 萬輛，年增 5%，今年前 10 月累計零售 950.2 萬輛，年增率 23%。

這場「企業版補貼」不僅是短期促銷，更預示產業正從「政策驅動」向「企業主導、以用戶為中心」轉型。

報導指出，長期來看，中國政策調整將推動車廠加速升級，主要企業更有能力承擔補貼成本，中小型車場壓力增大，產業集中度恐將提升，而消費者也將更聚焦產品實際價值，倒逼車廠提升品質與售後服務。

付一夫指出，補貼是政策過渡的緩衝手段，既穩定市場，也為完全市場化鋪路。