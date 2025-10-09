巨大受CBP暫扣令影響9月營收約2% 單月營收52.18億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-09 15:56

因自台灣生產輸美產品涉及存在「強迫勞動疑慮」發出暫扣令，9 月 24 日遭美國 CBP 禁止台灣相關產品進口美國市場的巨大 (9921-TW)，今 (9) 日發布最新營收資訊，9 月營收爲 52.18 億元，月增 3.84%，年減 13.45%，巨大受美 CBP 暫扣令影響當月營收約 2%。

巨大董事長劉湧昌。(鉅亨網記者張欽發攝)

巨大指出，由於美 CBP 發出暫扣令，使 9 月底原訂輸美並已裝船的台灣巨大自行車 OEM 產品選擇掉頭不靠岸、不進入美國，這一部分影響約 2% 的營收，也就是說，如無美國 CBP 暫扣令的阻撓因素，巨大 9 月營收應為 53.24 億元。

巨大 2025 年第三季營收爲 153.57 億元，季減 2.52%，年減 24.93%，2025 年 1-9 月營收 479.62 億元，年減 16.86%。

就巨大 9 月的營收表現，巨大指出，自有品牌方面，歐洲市場逐步回穩，荷比盧及英國地區表現尤為亮眼，顯示消費需求正逐漸回升。美國市場受惠於登山車銷售推廣計劃，單月營收顯示成長。

而中國市場因去年銷售創新高，同期基期較高，營收仍呈現年減。儘管全球經濟環境仍具挑戰，巨大集團仍持續穩步前進，致力為全球消費者提供更高品質的產品與服務。

巨大 2025 年上半年營收 326.1 億元，受台幣升值影響、年減 12.4%；毛利率 19.1%；稅前淨利 8.5 億元、年減 66.7%；稅後純益 5.6 億元、年減 66.7%，每股純益 1.42 元。

巨大目前除台灣之外，在中國、荷蘭、匈牙利及越南都有生產基地，可因應國際貿易與關稅變化調整產能配置。