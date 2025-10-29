東元成立能源技術服務事業部 大規模專案上看億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-29 12:55

東元 (1504-TW) 今 (29) 日參與台灣國際淨零永續展，以「低碳永續能源服務」為主軸發展，並發表最新的 ESCO 能源技術服務成果與全方位解決方案。副總陳恆偉表示，東元今年成立能源技術服務事業部，聚焦節能減碳的一站式服務，目前手中有數十個案子洽談中，各個案件視規模大小不同，金額落在百萬至數億間。

東元副總陳恆偉(中)、機電系統暨自動化事業群零碳機電系統發展處處長孫健榮(右)、空調暨智慧生活事業群林建榮(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

東元近年已完成多項國內外節能專案，平軍節能達 30 至 40%，服務範疇涵蓋百貨商場、醫療院所、製造業與商辦建築等多元領域。東元今年 7 月成立能源技術服務事業部，整合動力系統、智慧變頻控制、空調系統、儲能與再生能源技術等核心技術，提供從能源與碳盤查、改善規劃設計、工程施作、量測驗證到綠色融資的全流程服務。

陳恆偉指出，目前有數十個相關專案正在洽談中，小規模專案金額約百萬元，大規模專案則上看億元。他並指出，過去億元規模的節能案件較為少見，隨著節能淨零成為趨勢，因此東元積極搶進，以期節能相關業務未來能成為東元重要支柱。

另外，針對綠色金融，陳恆偉表示，東元已與台灣 3 家銀行合作，每家銀行提供的融資額度介於 5 至 10 億元，總規模達 10 至 50 億元。自 7 月成立能源技術服務事業部以來，目前已有十幾個案件導入架構中，部分商談中，部分則已進到執行階段。

陳恆偉提到，節能減碳智慧化是東元長期戰略方向，透過技術整合與綠色金融合作，除可降低企業資金壓力，也能協助中小型 ESCO 能源技術業者加速成案，推動深度節能專案落地。

陳恆偉進一步表示，東元已從傳統設備商，逐步轉型為能源服務整合供應商。根據統計，台灣 2024 年 ESCO 市場規模約 186 億元，預估未來 10 年年增將超過 1 成，若再納入儲能、再生能源等，量體可望再成長數十倍，持續看好 ESCO 市場。

至於綠電交易進度，機電系統暨自動化事業群零碳機電系統發展處處長孫健榮表示，今年 4 月取得綠電交易執照後，目前已鎖定 2 至 3 家電力需求達上千萬度的大型企業，，目標明年第一季開始售電。雖不便透露客戶，但產業以電子業為主。

東元於展會中展示動力系統智慧節能專案，展出智慧節能、AI 全溫控、虛擬電廠及能源管理系統 (EMS) 等，平均節能率達 40% 以上。