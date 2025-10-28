荷蘭接管安世半導體原因曝光：前CEO暗自將生產轉移中國
鉅亨網編輯林羿君
路透引述 4 名消息人士報導，荷蘭政府於 9 月接管安世半導體（Nexperia），是因該公司前執行長準備拆解歐洲業務，並將生產轉移至中國。
中國與荷蘭因安世半導體陷入僵局一個月，促使歐洲、美國與日本的汽車製造商警告，晶片短缺可能引發生產問題。雖然安世半導體製造的晶片非常基礎，但大量被用於汽車電子系統中。
消息人士稱，安世半導體前執行長張學政（Zhang Xuezheng）曾計劃在歐洲裁員 40%，並關閉位於慕尼黑的研發機構。
知情人士指出，張學政在 10 月 1 日被荷蘭法院暫停執行長職務之前，他已將公司位於英國曼徹斯特工廠的機密，轉移到聞泰科技在中國的一家工廠，其中包括晶片設計和機器設定。知情人士補充，他們接下來還將轉移公司在德國漢堡工廠的設備。
荷蘭政府以治理不善為由，在 9 月 30 日接管了安世半導體；10 月 4 日中國商務部禁止該公司產品出口。安世半導體的晶片大部分在歐洲生產，但約 70% 的晶片在中國封裝後再分銷。
安世半導體中國部門已朝向獨立發展，並恢復向中國國內客戶銷售產品。
消息人士表示，荷蘭政府相信可以與中國談判達成解決方案，使安世半導體恢復為中荷共存的結構。
