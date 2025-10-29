鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-29 12:55

台股在 AI 題材不滅下，高價股依舊表現亮眼，累積已達 26 千金，為史上首見，市場對具備高成長性與獨特競爭力的龍頭企業充滿信心，更凸顯多頭時期「強者更強」的態勢，而成分股越能聚焦這些龍頭股的 ETF，表現也明顯較佳。觀察近半年以來台股 ETF 績效表現，其中，中信小資高價 30(00894-TW) 因成分股囊括 16 檔千金股，受惠這波台股創高熱潮，報酬率達 62%，居所有台股原型 ETF 之冠，00894 不斷改寫掛牌新高，今 (29) 日盤中續漲逾 1%，衝上 27.1 元。

〈焦點股〉集16檔千金股於一身！00894近半年報酬逾6成 走穩創高之路 。(圖:shutterstock)

根據統計，近一個月 (9 月 26 日至 10 月 28 日) 的交易期間，台股一路突破新高來到 28,000 大關，千金股從 19 檔躍升至 26 檔，創下歷史新高紀錄。法人表示，千金股陣容增加，主要受惠於 AI 人工智慧、高效能運算 (HPC) 及先進製造等產業的強勁需求，推動相關供應鏈股價屢創新高。

觀察這段期間新增的千金股多來自於散熱、記憶體、IC 設計等關鍵領域，例如散熱雙雄雙鴻 (3324-TW) 和奇鋐 (3017-TW) 受惠於 AI 伺服器對液冷散熱技術的迫切需求，營收與股價均爆發成長，也重返千金俱樂部。另外包含記憶體族群的群聯 (8299-TW)，憑藉記憶體漲價題材，以及在 NAND Flash 控制晶片及 QLC 技術的突破，獲外資調升目標價，成功晉升千金。其他千金股如貿聯 - KY (3665-TW)、緯穎 (6669-TW) 等，亦在 AI 與 HPC 趨勢中持續受惠。

中國信託投信預期，在 AI、HPC 及半導體先進製程的帶動下，台股千金股俱樂部可望持續擴大，反映出台灣在全球高科技供應鏈中的關鍵地位，投資人可以聚焦台股科技主題型與市值型 ETF，掌握這波 AI 帶來的台股成長契機。

台股原型 ETF 近半年報酬率逾 50% 排行

股票代號 股票名稱 近一月報酬率 (%) 近三月報酬率 (%) 近六月報酬率 (%) 00894 中信小資高價 30 13.58 27.93 62.13 0053 元大電子 12.52 27.30 57.87 0052 富邦科技 12.44 26.01 57.50 00935 野村臺灣新科技 50 12.45 26.91 55.95 00881 國泰台灣科技龍頭 10.96 25.63 55.54 00901 永豐智能車供應鏈 12.08 27.35 54.59 0050 元大台灣 50 10.99 23.92 52.41 006208 富邦台 50 11.00 23.91 52.34

資料來源：CMoney，2025/10/29