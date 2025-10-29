〈焦點股〉高力燃料電池與散熱雙箭頭業績強勁 股價跳空創新高
鉅亨網記者張欽發 台北
高力 (8996-TW) 在 AI 伺服器散熱系統與燃料電池反應盒需求大增，且已反應的業績上的實質推升數字，在重要客戶燃料電池大廠 Bloom Energy (BE-US) 公布的第三季營收、盈餘皆超越分析師預期且盤後股價飆漲激勵下，高力今 (29) 日以 603 元跳空漲停開出，創新天價。
高力 2025 年第三季營收以 17.88 億元創新高，1-9 月營收 42.9 億元年增 42.62 & 已超過 2024 年全年營收，以高力目前訂單來看，第四季板式熱交換器約持平，熱能產品仍可延續第三季約 40% 的年增幅，2025 的年營收及獲利可望改寫新高。
高力 2025 年上半年營收 25.02 億元，稅後純益 2.55 億元，每股純益 2.79 元。近期高力主要法人買盤來自外資，同時在外資不斷加碼之下，外資持股已突破 3 成並達 32.6%，在業績及成交量能的趨熱之下，股價改寫歷史新高價。
