search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至3.48元，預估目標價為167.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元下修至3.48元，其中最高估值5.33元，最低估值2.09元，預估目標價為167.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.33(5.33)13.7719.69
最低值2.09(2.09)6.148.1
平均值3.69(3.71)8.7111.88
中位數3.48(3.56)8.4811.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值135,967,000171,573,480209,583,780
最低值129,030,000141,430,870149,447,650
平均值132,292,530155,742,440176,293,280
中位數132,149,500156,395,000173,158,250

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.347.8820.088.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		115,373,282104,036,151140,489,172104,562,747

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
欣興165.5+1.85%
美元/台幣30.581-0.15%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

偏強
欣興

66.67%

勝率

#波段上揚股

偏強
欣興

66.67%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty