川普今訪問韓國 與李在明舉行雙邊會談

韓國總統李在明和美國總統川普將於周三（29 日）下午在慶尚北道慶州市舉行雙邊會談，這將是韓美元首 8 月在華盛頓舉行會談後時隔近兩個月再次會晤。韓國總統辦公室表示，這是韓美領袖史上互訪間隔最短的一次。

據《韓聯社》周三報導，李在明前一天抵達慶州，為亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議和領袖外交做準備，川普當天上午將結束訪日之旅，前往韓國。

韓美元首將在會談上討論關稅談判、韓美同盟現代化等兩國間熱點問題。

對於關稅談判，兩國圍繞韓國對美投資 3,500 億美元計畫的投資方式、收入分配等問題存在分歧，談判長期陷入僵局。在此情況下，兩國領袖是否會縮小分歧，備受關注。

但韓國總統府內部認為，由於兩國意見差距懸殊，藉會談之機完成關稅談判的可能性很小。

川普與李在明舉行會晤後，將於周四同中國國家主席習近平舉行會談。兩國領袖在會上就貿易議題展開的討論，勢必對全球經濟格局產生深遠影響，因此會談結果備受矚目。