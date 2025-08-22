search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為73.91元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.92元，其中最高估值3.69元，最低估值2.05元，預估目標價為73.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.69(3.69)6.389.03
最低值2.05(2.05)3.373.62
平均值2.92(2.9)4.575.34
中位數2.92(2.85)4.415.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值536.89億602.04億699.81億588.85億
最低值495.02億500.17億504.71億588.85億
平均值513.69億532.17億551.96億588.85億
中位數513.94億532.77億548.85億588.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2719.078.024.282.72
營業收入489.82億666.57億655.91億589.71億538.68億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty