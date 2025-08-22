鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為73.91元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.92元，其中最高估值3.69元，最低估值2.05元，預估目標價為73.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.69(3.69)
|6.38
|9.03
|最低值
|2.05(2.05)
|3.37
|3.62
|平均值
|2.92(2.9)
|4.57
|5.34
|中位數
|2.92(2.85)
|4.41
|5.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|536.89億
|602.04億
|699.81億
|588.85億
|最低值
|495.02億
|500.17億
|504.71億
|588.85億
|平均值
|513.69億
|532.17億
|551.96億
|588.85億
|中位數
|513.94億
|532.77億
|548.85億
|588.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|2.72
|營業收入
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|589.71億
|538.68億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
