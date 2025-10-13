鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為75.57元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.73元，其中最高估值3.48元，最低估值2.05元，預估目標價為75.57元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.48(3.54)
|6.77
|9.27
|最低值
|2.05(2.05)
|3.37
|3.62
|平均值
|2.73(2.78)
|4.52
|5.22
|中位數
|2.73(2.88)
|4.23
|5.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|523.45億
|596.72億
|665.53億
|最低值
|494.24億
|500.17億
|504.71億
|平均值
|508.54億
|528.57億
|546.57億
|中位數
|508.43億
|524.07億
|542.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|2.72
|營業收入
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|589.71億
|538.68億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
