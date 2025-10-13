search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為75.57元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.73元，其中最高估值3.48元，最低估值2.05元，預估目標價為75.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.48(3.54)6.779.27
最低值2.05(2.05)3.373.62
平均值2.73(2.78)4.525.22
中位數2.73(2.88)4.235.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值523.45億596.72億665.53億
最低值494.24億500.17億504.71億
平均值508.54億528.57億546.57億
中位數508.43億524.07億542.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2719.078.024.282.72
營業收入489.82億666.57億655.91億589.71億538.68億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKX

相關行情

台股首頁我要存股
浦項鋼鐵控股45.13-6.62%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty