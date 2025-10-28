〈景氣燈號〉9月由綠轉亮黃紅燈 綜合分數暴增4分飆至35分寫半年新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-28 17:06

‌



國家發展委員會今（28）日發布最新景氣對策信號，114 年 9 月綜合判斷分數為 35 分，較 8 月上修值 31 分大幅增加 4 分，創六個月來新高，景氣燈號由「綠燈」轉呈代表景氣擴張的「黃紅燈」。這項數據的躍升，主要受惠於全球 AI 需求熱絡，帶動台灣相關供應鏈外銷動能強勁，製造業銷售與股市表現均呈現高度成長。

AI熱潮推升！9月燈號轉「黃紅」亮眼 分數暴增4分飆至35分寫半年新高。（圖:國發會提供）

從構成項目來看，9 項指標中有 3 項燈號改變，是推升分數的關鍵因素。其中，製造業銷售量指數表現最為強勁，由黃紅燈轉呈紅燈，為綜合判斷分數貢獻 1 分。此外，股價指數變動率因臺股持續走高，由綠燈轉呈黃紅燈，亦貢獻 1 分。受惠於出口與內需雙引擎發力，批發、零售及餐飲業營業額也由黃藍燈轉呈黃紅燈，是單月分數增加最多的項目（+2 分）。

‌



綜觀其他個別指標，工業生產指數變動率、海關出口值變動率、機械及電機設備進口值變動率均維持紅燈；工業及服務業加班工時變動率維持黃紅燈，顯示國內生產與貿易活動持續熱絡。儘管製造業營業氣候測驗點仍維持藍燈，但測驗點已回升至 91.65 點，顯示業者信心逐漸恢復。

在領先與同時指標方面，領先指標（不含趨勢指數）經回溯修正後微幅上升 0.07%；同時指標僅略微下滑。這兩項關鍵指標的走勢，均驗證了當前臺灣景氣仍延續著穩定成長的態勢。

展望未來，景氣成長動能可望持續擴大。在出口方面，隨著 AI、高效能運算（HPC）及雲端資料服務等新興科技應用需求不斷提升，加上歐美年終採購旺季來臨，我國出口表現預期將持續邁向全年新高。

在投資方面，AI 商機正加速相關供應鏈擴增先進製程產能，吸引全球先進材料、設備、電力系統等外商加碼投資臺灣。此外，政府規劃的「AI 新十大建設」，以及協助中小微企業落實數位、淨零轉型的政策支持，都將為國內投資帶來強力支撐。

至於消費，近期臺股屢創新高所帶來的「財富效果」，加上第四季度節慶假期增加、政府推動普發現金、延長汽機車汰舊換新貨物稅減徵及節能家電補助等利多政策，均有助於民間消費市場進一步活絡。