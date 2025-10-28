search icon



OpenAI 最新宣布，將首度在印度舉辦開發者大會「DevDay Exchange」，並同步推出一項重大福利，印度用戶自下周二 (11 月 4 日) 起可免費獲贈一年 ChatGPT Go 訂閱服務，新舊用戶均享 12 個月額外時長，此舉顯露出 OpenAI 深耕印度市場的決心。

cover image of news article
OpenAI將首次在印度舉辦開發者大會 當地用戶下周二起ChatGPT Go免費玩一年（圖：Shutterstock）

作為 OpenAI 今年 8 月在印度推出的低價訂閱方案，ChatGPT Go 月費僅 399 盧比 (約 140 台幣)，提供更高額度、圖像生成、文件上傳及優化記憶功能，首月付費用戶數便翻倍。


目前印度已是 OpenAI 全球僅次於美國的第二大市場，且是成長最快市場之一，當地數百萬開發者、學生及職場人士依賴其進行學習與工作。

OpenAI 副總裁 Nick Turley 表示，免費訂閱是為配合大會推動 AI 普惠，延續「印度優先」策略並支持印度政府「IndiaAI Mission」。

OpenAI 已在印度設立首個辦公室，組成本地團隊拓展教育與銷售業務。

但印度市場競爭白熱化，AI 新創公司 Perplexity 與電信業者 Airtel 合作，為 3.6 億用戶提供免費 Pro 版，谷歌也向印度學生免費開放一年 AI Pro 會員。OpenAI 必須持續加碼投入，方能鞏固印度這一關鍵市場的份額。

文章標籤

OpenAI印度開發者大會ChatGPT Go用戶DevDay Exchange谷歌Perplexity

