日元跌不下去了？川普訪日助威 153可能是極限底部
日元對美元匯率周二 (28 日) 升破 152 關卡。美國總統川普造訪日本，使得市場情緒轉變，彷彿提醒著交易員，無論是美國還是日本，都不樂見日元貶值過快。就日元而言，相關走勢使 153 看起來像是所謂「高市交易」的極限水準。
川普與高市早苗周二 (28 日) 會談之前，日元開始反彈，亞洲交易時間約兩點半，日元對美元匯率升值約. 55% 至 152.01，終結了連續七個交易日的跌勢。
聯準會和日本央行將於本週召開政策會議，聯準會很可能會在周三如市場預期般降息後，為 12 月再次降息敞開大門。
日元的表現優於其他 G10 國貨幣，市場對日本官員的支持性言論表示歡迎，並對美日領導人在東京舉行的引人矚目會談結果感到振奮。在日本負責增長戰略的木內實大臣（Minoru Kiuchi）表示，當局將持續監測日元疲軟對經濟的影響，日元兌美元應聲走強。
外匯交易員將此解讀為一個暗示：美國政府傾向於一個較弱勢的美元。然而，日本銀行本週仍需發揮作用，為 12 月的升息做好準備。否則，日元對美元可能會貶回 153 或更低的水準。
分析師指出，日本央行有充足的理由制定一條限制日元貶值的政策路徑。日本通膨顯示出上升跡象，因此儘管市場普遍預計該央行將再次按兵不動，但的確存在比市場目前預期更早釋放再次升息訊號的可能性。
