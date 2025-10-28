鉅亨網新聞中心 2025-10-28 15:29

日元對美元匯率周二 (28 日) 升破 152 關卡。美國總統川普造訪日本，使得市場情緒轉變，彷彿提醒著交易員，無論是美國還是日本，都不樂見日元貶值過快。就日元而言，相關走勢使 153 看起來像是所謂「高市交易」的極限水準。

日元跌不下去了？川普訪日助威 153可能是極限底部。

川普與高市早苗周二 (28 日) 會談之前，日元開始反彈，亞洲交易時間約兩點半，日元對美元匯率升值約. 55% 至 152.01，終結了連續七個交易日的跌勢。

聯準會和日本央行將於本週召開政策會議，聯準會很可能會在周三如市場預期般降息後，為 12 月再次降息敞開大門。

日元的表現優於其他 G10 國貨幣，市場對日本官員的支持性言論表示歡迎，並對美日領導人在東京舉行的引人矚目會談結果感到振奮。在日本負責增長戰略的木內實大臣（Minoru Kiuchi）表示，當局將持續監測日元疲軟對經濟的影響，日元兌美元應聲走強。