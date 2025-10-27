鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-27 16:20

‌



全球首個與日元掛鉤的穩定幣周一 (27 日) 在日本正式推出。此舉雖然規模尚小，但在日本這個長期以來由現金和信用卡等傳統支付手段主導的國家中，卻具有重要的意義。

全球首個日元掛鈎穩定幣在日本正式發行(圖:shutterstock)

這款穩定幣由日本新創公司 JPYC 推出，其名稱同樣定為 JPYC。該穩定幣的特點在於能夠完全兌換成日元，並由日本國內儲蓄以及日本政府債券 (JGB) 作為支持。

‌



在商業模式方面，JPYC 初期將不收取交易費用，旨在專注於擴大其使用範圍；該公司將透過持有的日本政府債券利息來賺取收益。

日本在金融數位化方面正逐步接納創新。雖然日本人口素來偏愛實體貨幣，但政府數據顯示，無現金支付的比例已從 2010 年的 13.2% 提高至 2024 年的 42.8%。為了推進數位資產進入主流，日本的三大銀行也傳出計劃聯合發行穩定幣。早在 2023 年，日本就已制定了允許發行穩定幣的相關規則。

全球範圍內，穩定幣的發展勢頭正在增長。繼美國總統川普對這一領域表示支持後，業界對在主流金融系統中使用區塊鏈技術的興趣重燃。

然而，穩定幣的崛起也引發了監管方面的擔憂。政策制定者擔心穩定幣可能促進資金流向受監管銀行體系之外，並可能削弱商業銀行在全球支付流中的作用。日本銀行副總裁冰見野良三在上周的一次演講中指出，穩定幣可能會作為全球支付系統的關鍵角色出現，並「部分取代銀行存款的作用」。他敦促全球監管機構應當適應金融系統中的新現實。