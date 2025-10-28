鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-28 13:30

獨立研究機構 Metals Focus 本周發布其年度《貴金屬投資焦點報告》，對黃金和白銀市場維持堅定看漲立場。報告明確指出，當前的金價回調只是長期牛市中的健康整固，黃金的牛市遠未結束。Metals Focus 預計，黃金價格有望在 2026 年突破 5000 美元大關。

Metals Focus年度報告：看漲黃金明年衝破5000美元 白銀上看60美元

Metals Focus 預測，2026 年黃金的年均價將達到 4560 美元，較今年迄今的均價上漲 33%。此外，金價有望在明年第四季觸及 4850 美元的新高。

3. 避險需求與美元吸引力下降：貿易緊張、通膨風險和脆弱的市場信心將持續推動避險資金流入。同時，財政壓力以及對聯準會獨立性的疑慮正在削弱美元的吸引力。

4. 官方部門購金：全球央行預計將繼續保持強勁的購金趨勢。

報告特別強調，儘管投資資金持續流入，但目前投資者的黃金配置比例仍顯著低於 2008 年金融危機後的水準，這表明中長期投資者仍有巨大的增持空間。

Metals Focus 對白銀也表達了極度樂觀的態度，預計 2026 年白銀均價將達到 57 美元，並有望在明年中後期挑戰 60 美元的歷史高位大關。

分析師認為，在預測期的前半段，白銀表現有望繼續優於黃金，金銀比可能進一步下降。