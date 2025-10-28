Metals Focus年度報告：看漲黃金明年衝破5000美元 白銀上看60美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
獨立研究機構 Metals Focus 本周發布其年度《貴金屬投資焦點報告》，對黃金和白銀市場維持堅定看漲立場。報告明確指出，當前的金價回調只是長期牛市中的健康整固，黃金的牛市遠未結束。Metals Focus 預計，黃金價格有望在 2026 年突破 5000 美元大關。
Metals Focus 預測，2026 年黃金的年均價將達到 4560 美元，較今年迄今的均價上漲 33%。此外，金價有望在明年第四季觸及 4850 美元的新高。
分析師指出，推動黃金上漲的核心動力依舊穩固：
1. 美國貿易政策不確定性：美國貿易政策及其對全球經濟的影響，仍將是黃金投資情緒的關鍵驅動力。
2. 貨幣政策環境：市場預期聯準會在通膨環境下將進一步降息，這將降低黃金作為非生息資產的機會成本。
3. 避險需求與美元吸引力下降：貿易緊張、通膨風險和脆弱的市場信心將持續推動避險資金流入。同時，財政壓力以及對聯準會獨立性的疑慮正在削弱美元的吸引力。
4. 官方部門購金：全球央行預計將繼續保持強勁的購金趨勢。
報告特別強調，儘管投資資金持續流入，但目前投資者的黃金配置比例仍顯著低於 2008 年金融危機後的水準，這表明中長期投資者仍有巨大的增持空間。
Metals Focus 對白銀也表達了極度樂觀的態度，預計 2026 年白銀均價將達到 57 美元，並有望在明年中後期挑戰 60 美元的歷史高位大關。
供需方面，工業需求仍將是白銀價格的重要支撐。雖然企業正努力尋找低成本替代品並減少白銀用量，但許多工業應用需要時間調整，因此需求不會立即減弱。不過，Metals Focus 指出，受到強勁的投資需求、印度需求、結構性赤字以及政策不確定性影響，倫敦白銀市場的實物流動性短期內可能保持相對緊張。
