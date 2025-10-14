松川精密完成上市公開承銷 擬10/16以每股95元IPO上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-14 16:12

‌



在儲能產品應用及 AI 電源需求成長的走勢之下， 50 年老牌繼電器廠商松川精密 (7788-TW) 即將上市掛牌交易，包括競拍及公開申購張數合計達 7130 張，松川精密訂 10 月 16 日以每股 95 元上市掛牌。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

松川精密今 (14) 日在興櫃的最後成交價格爲 143 元，相距暫訂承銷價 95 元仍有 50.52% 的價差空間

松川精密上市競拍張數 5064 張，競拍底價爲 82.61 元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為每股 124.09 元，公開申購承銷價格為每股 95 元，總計約 8.25 億元，業已全數收足。

松川精密 2025 年 9 月營收 5.06 億元，月減 3.41%，年增 0.42%，2025 年第三季營收 15.25 億元，季減 5.33%，年減 0.53%，2025 年 1-9 月營收 47.59 億元，年增 8.73%。

全球的電動車的出廠台數及及對繼電器的使用數量將挺升，同時，目前儲能產品應用需求也走高，在松川精密的出貨大幅成長，2025 年上半年已占營收比重已占 59%，副董事長吳頌仁指出，在營運持續成長中，將儘速達成 70% 的營收占比。同時，AI 伺服器的電源應用需求也是目前的一大重點。

松川精密過去十餘年布局在繼電器新能源應用領域，已成功完成從傳統繼電器製造商向新能源解決方案供應商的轉型。同業也指出松川精密在高電壓、大電流繼電器產品爲業界的專業廠，吳頌仁指出，2025 上半年松川精密營收 32.34 億元，在全球企業大力建置儲能設施的推升下，其中儲能產品應用產品出貨大舉成長 109%，並已占營收比重 59%，未來並儘速達成 70% 以上的占比。

松川精密董事長王傳世指出，公司 2010 年便啟動新能源轉型，著重於儲能系統、電動車與充電設施、AI 伺服器等應用，近年已成功打入美系電動車大廠及全球主要儲能設備供應鏈，並成為主要太陽能逆變器與工業控制系統製造商的重要合作夥伴。

至於美國政府的加徵關稅對營運的影響，松川精密表示，目前有樹林工廠 (總部暨研發中心)、嘉義工廠、墨西哥工廠、廈門工廠、印度工廠、越南代工廠等全球 6 處生產基地，7 處營業據點。王傳世指出，松川直接銷美的營收比重爲 3%，況且有充足的生產設施及多基地可以彈性運用並因應，並沒有影響，2018 年川普首任對中國大陸產品加徵 25% 關稅時，松川精密隨即啟動了在台灣嘉義及越南的設廠投資計畫應變。