鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-28 10:50

‌



人民幣對美元匯率持續走強，截至 27 日，人民幣對美元中間價報 7.0881，較前一交易日調升 47 個基點，創下自 2024 年 10 月 15 日以來新高。今年以來，人民幣中間價累計漲幅已達到約 1000 個基點。市場普遍分析認為，隨著美國聯準會降息步伐的加快，人民幣匯率的強勢格局有望延續，年底美元兌人民幣匯率甚至可能「破 7」。

三大因素共振 人民幣年底前有望升破7。(圖:shutterstock)

‌



1. 經濟基本面穩固： 9 月份中國出口成長創下近 6 個月來新高，物價結構性回升，顯示國內經濟走勢偏強，為匯率平穩運行提供了堅實基礎。此外，外匯市場主體的交易行為整體理性有序，人民幣匯率具備在合理均衡水準上保持基本穩定的基礎。

3. 聯準會降息預期強烈： CME「聯準會觀察」顯示，聯準會 10 月議息會議極將繼續降息 25 個基點的機率高達 98.9%。在降息週期下，美元指數持續走弱，今年以來已下跌 8.8%，一度創下 1973 年以來最差表現。美元的弱勢明顯減輕了人民幣匯率面臨的外部壓力。

年內「破 7」在望 貨幣政策彈性增強

從年度走勢來看，美元兌人民幣匯率整體呈現單邊下跌態勢。年初以 1 美元兌 7.27 人民幣開局，經歷了上半年的波動後，隨著聯準會降息預期升溫，美元高位跳水，人民幣明顯升值。