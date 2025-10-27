鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估下修至0.22元，預估目標價為20.00元

search icon



Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估下修至0.22元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Healthpeak Properties Inc(DOC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.23元下修至0.22元，其中最高估值0.24元，最低估值0.01元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.24(0.24)0.330.4
最低值0.01(0.2)0.260.26
平均值0.19(0.22)0.280.31
中位數0.22(0.23)0.270.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.20億29.75億31.48億33.00億
最低值27.19億27.35億27.94億29.93億
平均值27.64億28.52億30.22億31.46億
中位數27.48億28.39億30.93億31.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.770.930.920.560.36
營業收入16.45億18.96億20.61億21.81億27.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Healthpeak Properties Inc(DOC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSDOC

